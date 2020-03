Covid-19

A SATA anunciou hoje que a Azores Airlines "mantém a operação aérea planeada" para os Estados Unidos da América (EUA), depois do anúncio da suspensão para aquele país dos voos da União Europeia para prevenir a propagação do Covid-19.

"Importa esclarecer, a respeito das recentes restrições impostas pelos EUA às companhias aéreas, que a Azores Airlines mantém a operação aérea planeada (e até determinação em contrário), uma vez que a proclamação emitida pelos EUA, não resultou na proibição de realização de voos para o território americano, mas na restrição de entrada de passageiros provenientes de países com transmissão comunitária ativa do Covid-19", lê-se num comunicado divulgado pela empresa.

A companhia aérea açoriana acrescenta, numa nota enviada às redações, que "as companhias aéreas do Grupo SATA mantêm, em todas as suas ligações aérea, as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde, por forma a cooperar ativamente no esforço de mitigação dos riscos de contágio", face à pandemia de Covid-19.