Covid-19

As associações de futebol distritais e regionais suspenderam de forma total as competições devido à pandemia de Covid-19, depois de algumas, numa primeira fase, terem anunciado jogos com limitações de acesso.

As associações de Viseu, Algarve, Beja, Porto, Braga, Leiria, Aveiro e Viana do Castelo anunciaram a suspensão total das competições, a que se juntaram depois Bragança, Madeira, Guarda e Évora.

Já Lisboa, Coimbra, Castelo Branco, Setúbal, Vila Real, Portalegre e Santarém tinham previstos jogos com limitações de acesso, mas acabaram por alterar a decisão, passando também para uma suspensão total.