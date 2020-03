Covid-19

A organização do Portugal Fashion decidiu cancelar a 46.ª edição da iniciativa, que começou na quinta-feira no Porto e deveria terminar no sábado, tendo em conta os últimos desenvolvimentos em Portugal, em relação ao novo coronavírus.

De acordo com fonte oficial da iniciativa, em declarações à agência Lusa, a decisão de cancelar a 46.ª edição, que esteve sempre em cima da mesa, acabou por ser tomada hoje, com o acordo da Direção-Geral de Saúde, tendo em conta as medidas decretadas pelo Governo, na quinta-feira e hoje.

A 46.ª edição do Portugal Fashion teve início na quinta-feira à porta fechada, pela primeira vez em 25 anos, por causa da pandemia da Covid-19, e só não tinha sido cancelada, porque a organização assegurou planos de contingência.