Covid-19

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) vai alterar temporariamente, a partir de segunda-feira, o local de recolha de sangue, de forma a evitar o acesso ao polo principal durante o período de Covid-19, foi hoje anunciado.

A recolha de sangue passa a efetuar-se no Edifício do Centro de Simulação Biomédica - Edifício Azul, localizado no Bloco de Celas, informa o CHUC, em comunicado enviado à agência Lusa.

"Para este efeito, foram reunidas, no novo local, todas as condições de segurança para os dadores de sangue, incluindo um espaço dedicado para estacionamento de veículo pessoal", refere a nota.