Covid-19

A SIC e a TVI vão avançar com mais suspensões e cancelamentos, devido ao surto de Covid-19, sendo que estas irão afetar as produções e programas com transmissões em direto.

Em comunicado, a SIC revelou que tinha decidido "nos seus programas de entretenimento atuar de forma preventiva e responsável na salvaguarda da saúde, segurança e estabilidade dos seus profissionais, criando condições para que o isolamento profilático aconselhado pelas autoridades nacionais de saúde seja tido em conta pelo maior número de pessoas possível".

Por isso, o canal irá "suspender as produções de ficção em curso nas produtoras SP Televisão e Coral Europa durante o período mínimo de uma semana. Esta situação não afetará a emissão de 'Terra Brava' e 'Nazaré', que continuarão a ser transmitidas diariamente, na SIC".