Actualidade

A União Europeia (UE) anunciou hoje a assinatura de um acordo de parceria com as Nações Unidas para financiar com dois milhões de euros o apoio à aplicação do acordo de paz e reconciliação em Moçambique, até 2022.

"Este financiamento parte de um esforço amplo dos parceiros de Moçambique de contribuir para um futuro de paz e reconciliação, sem retorno das hostilidades entre o Governo e a Renamo [Resistência Nacional Moçambicana]", anunciou a delegação da UE em Maputo, em comunicado.

O acordo, assinado entre a UE e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), surge na sequência dos 60 milhões de euros anunciados pela então Alta-Representante Federica Mogherini, em agosto de 2019, durante a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e pelo líder da Renamo, Ossufo Momade.