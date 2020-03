Covi-19

A empresa norte-americana de materiais para escritório Xerox anunciou hoje que vai interromper o seu plano para comprar a tecnológica Hewlett-Packard (HP) no âmbito da prevenção contra o corona vírus.

"Face à escalada da pandemia do Covid-19, a Xerox deve dar prioridade à saúde e segurança dos seus empregados, clientes, sócios e filiais, acima de todas as considerações, incluindo a sua proposta para adquirir a HP", disse num comunicado John Visentin, o vice-presidente e conselheiro delegado da Xerox.

Esclareceu ainda que a suspensão do negócio nada tem a ver com a queda da bolsa ou com a suspensão temporária de venda de ações da HP.