Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) suspendeu as consultas externas e cirurgias programadas não urgentes e criou no Hospital Santa Maria a primeira enfermaria do país "exclusivamente vocacionada" para receber doentes com Covid-19, foi hoje anunciado.

Estas medidas fazem parte de um conjunto de orientações do centro hospitalar, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, para "proteger os doentes a seu cargo, assim como os seus profissionais, e libertar recursos para lidar com o surto do novo coranavírus", refere o CHULN numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o centro hospitalar, foi hoje criado no Hospital Santa Maria "a primeira enfermaria do país exclusivamente vocacionada para receber futuros doentes com Covid-19, com capacidade para 22 pessoas".