Covid-19

O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa vai suspender as cirurgias programadas não oncológicas e as oncológicas não urgentes e sem implicações na vida ou progressão da doença, disse à agência Lusa fonte da instituição.

A mesma fonte adiantou que serão também adiadas as consultas de 'follow-up' que não são urgentes e assegurou que as medidas que serão tomadas pelo IPO, no âmbito do surto de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, servem para a instituição "garantir a atividade assistencial aos doentes oncológicos".

Está igualmente a ser avaliada uma gestão mais criteriosa das camas de cuidados intensivo, uma vez que o IPO está a receber solicitações de outras unidades de saúde.