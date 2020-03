Covid-19

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou hoje novas medidas de prevenção do contágio por Covid-19, que incluem a suspensão de visitas aos doentes internados, limitações nas consultas e restrições na cirurgia programada.

A ULS refere em comunicado que decidiu suspender as visitas aos doentes internados e que "apenas será permitida a presença da pessoa de referência designada como 'Acompanhante', no período entre as 12:00 e as 14:00 e entre as 18:00 e as 20:00".

Nos serviços de Pediatria e de Neonatologia "continua a ser permitida apenas a entrada de pai e mãe, sem limitação de horário" e, no serviço de Obstetrícia "continua apenas a ser permitida a entrada do pai ou acompanhante designado, no período entre as 12:00 e as 20:00".