Covid-19

A primeira edição do ONSeries Lisboa, o encontro internacional para divulgar ficção portuguesa para televisão, foi adiada de abril para setembro, por causa da pandemia da doença Covid-19, foi hoje anunciado.

O evento estava marcado para os dias 28 e 29 de abril no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e será adiado para 28 e 29 de setembro.

Segundo a organização, a decisão, "acordada com todos os promotores e apoiantes do evento, foi tomada após acompanhar a situação internacional de expansão do Coronavirus (COVID-19)".