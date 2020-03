COVID-19

O Governo Regional dos Açores assegurou hoje que as medidas nacionais extraordinárias de proteção social dos trabalhadores e das suas famílias "terão aplicação direta" na região autónoma, foi hoje anunciado.

Segundo a Secretaria Regional da Solidariedade Social, citada em nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, na sequência da aprovação pelo Conselho de Ministros de um conjunto de iniciativas extraordinárias, e de caráter urgente, o Governo Regional "assegura que as medidas extraordinárias de proteção social dos trabalhadores e das suas famílias terão aplicação direta" na região.

O executivo regional refere que foi criado um apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem que tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos, no valor de 66% da remuneração base, 33% a cargo do empregador e igual montante da responsabilidade Segurança Social.