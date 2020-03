Covid-19

Duas famílias de Lousada que estavam internadas no Hospital de S. João em tratamento por infeção de Covid-19 deverão regressar hoje às suas residências, naquele concelho do distrito do Porto, disse à Lusa fonte autárquica.

Segundo o vereador da Saúde, Nelson Oliveira, a autarquia foi contactada pela assistente social do hospital, dando conta daquela informação, envolvendo uma família de quatro pessoas e outra de duas.

A situação clínica das pessoas ainda requere alguns cuidados, mas "está controlada e em remissão", explicou, referindo que as pessoas quase não apresentam sintomas e, por isso, regressam a casa, onde vão continuar os tratamentos, em situação de isolamento.