Covid-19

A realização de grandes eventos em Cabo Verde com participantes estrangeiros, oriundos de países afetados pelo novo coronavírus, está proibida até 30 de junho, conforme resolução governamental que entra em vigor no sábado.

"Fica vedada, até 30 de junho de 2020, a realização de todos os eventos, em todo o território nacional, que reúnam números elevados de participantes vindos de países assinalados com pandemia de coronavírus (Covid-19)", lê-se na resolução do conselho de ministros cabo-verdiano, publicada hoje em Boletim Oficial e que entra em vigor no dia seguinte.

Assinada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a resolução determina que a "situação da pandemia será avaliada periodicamente", para "decisão sobre a continuidade da medida" ou o seu cancelamento.