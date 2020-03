Covid-19

Uma comunidade de bares da zona turística do Bairro Novo, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, anunciou hoje o encerramento daqueles estabelecimentos de diversão noturna, por tempo indeterminado, face à ameaça do novo coronavírus.

Numa publicação na rede social Facebook, a comunidade Figueira da Noite - que reúne 12 bares da Figueira da Foz, a esmagadora maioria localizados no Bairro Novo, em redor do Casino local - refere que devido às diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Governo português face à pandemia de Covid-19, os estabelecimentos serão "encerrados por tempo indeterminado".

A comunidade Figueira da Noite afirma cumprir, desta forma, a "obrigação pública de salvaguardar o bem-estar e a saúde" dos seus clientes e colaboradores, "sempre superiores a qualquer interesse financeiro".