Sporting

A juíza Sílvia Pires agendou hoje para 28 de maio a leitura da sentença do julgamento da invasão à Academia do Sporting, após a conclusão da fase de alegações.

A presidente do coletivo de juízes referiu que a data da leitura da sentença no Tribunal de Monsanto é "indicativa" e marcou para 29 de abril, em Almada, a sessão para a alteração de factos, apenas com advogados e com dispensa de arguidos.

No final da sessão, que decorreu no Tribunal de Monsanto, a juíza alterou as medidas de coação dos arguidos que se encontravam em prisão domiciliária e de Elton Camará ('Aleluia'), que se encontrava em prisão preventiva.