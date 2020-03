Covid-19

O Ministério da Agricultura anunciou hoje um conjunto de medidas para o setor, face à pandemia Covid-19, no qual se inclui um grupo de acompanhamento da cadeia de abastecimento e agilização de pagamentos relativos à promoção em mercados terceiros.

"Sem prejuízo do que se encontra vertido na resolução do Conselho de Ministros de 12 de março de 2020 [...] o Ministério da Agricultura vem apresentar as medidas dirigidas ao setor [...], que se entendem como necessárias, em complemento, para minimizar os eventuais impactos económico-financeiros que possam advir da situação epidemiológica do novo coronavírus", indicou, em comunicado, o Governo.

Entre as medidas avançadas pelo ministério tutelado por Maria do Céu Albuquerque está a constituição de um grupo de acompanhamento do funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar, tendo também em vista assegurar "uma monitorização efetiva" da situação económica das empresas do setor.