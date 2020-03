Actualidade

A Ramada obteve lucros de 8,1 milhões de euros em 2019, uma descida de 88,3% face aos lucros de 69,7 milhões de euros registados em 2018, de acordo com um comunicado enviado hoje ao mercado.

Conforme comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), 2019 foi o "ano mais difícil para o grupo desde a crise de 2009", um contexto que obrigou "a reestruturar o negócio e as equipas bem como a procurar novas soluções em produtos e mercados".

No total, as receitas do grupo foram de 115,02 milhões de euros em 2019, uma descida de 11,1% face aos 129,43 milhões de euros em 2018.