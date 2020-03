Covid-19

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) suspendeu hoje as consultas externas, cirurgias não urgentes e sessões de medicina de reabilitação no âmbito das medidas de contenção da Covid-19, informou a administração.

Em comunicado, o Conselho de Administração (CA) do CHO explicou que várias consultas externas previamente agendadas são suspensas e, em alternativa, "serão implementadas consultas não presenciais em algumas especialidades", das quais será dado conhecimento mais tarde.

Fora desta suspensão ficam a consulta de oncologia, de paliativos, de pós-operatório e de obstetrícia, refere o comunicado.