Covid-19

Os finalistas que tinham viagem agendada para Punta Umbría, Espanha, entre 28 de março e 03 de abril, vão poder optar pelo adiamento da viagem ou por um 'voucher' com 60% do valor pago, utilizável em serviços da XTravel.

"Na sequência do grave problema de consumo, gerado pela alteração de condições que o Covid-19 veio trazer sobre o evento Festival Village 2020 da XTravel, a APAVT desenvolveu todas as diligências possíveis, com o objetivo de encontrar um acordo que acolha os interesses dos finalistas e possa possibilitar à XTravel a continuação da sua atividade enquanto empresa", lê-se num comunicado conjunto da Associação Portuguesa da defesa do Consumidor - Deco e da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), hoje divulgado.

Assim, foi criada uma solução que permite ao cliente optar pelo adiamento do evento ou por um 'voucher' de 60% do valor pago pela viagem, que pode ser utilizado em serviços prestados pela agência XTravel entre este e o próximo ano.