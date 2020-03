Actualidade

Wall Street fechou hoje com uma recuperação espetacular, depois de viver na quinta-feira a pior sessão desde o 'crash' de 1987, com os investidores entusiasmados com a declaração do estado de emergência do Presidente norte-americano perante a pandemia.

Os resultados provisórios no fecho indicam que o principal índice, o seletivo Dow Jones Industrial Average, valorizou 9,30%, para os 23.172,97 pontos, e o tecnológico Nasdaq progrediu 9,34%, para as 7.874,23 unidades.

