Covid-19

O secretário-geral da Assembleia da República determinou hoje o encerramento ao público da biblioteca, arquivo e livraria parlamentares na sequência da pandemia de Covid-19, alegando que os espaços aumentaram de frequência desde que outros semelhantes fecharam em Lisboa.

De acordo com um despacho, a que a Lusa teve acesso, a partir de segunda-feira estão encerrados ao público o arquivo histórico parlamentar, a biblioteca Passos Manuel, a livraria parlamentar.

O encerramento é justificado no documento com as "medidas recomendadas pelas autoridades de saúde e as determinadas pelo Governo" na quinta-feira, referindo-se que "aumentou o número de utilizadores externos" daqueles espaços com "o encerramento de serviços públicos congéneres da cidade de Lisboa.