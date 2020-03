Actualidade

A APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior Norte, que agrega 11 municípios dos distritos de Coimbra e Leiria, anunciou hoje que vai proceder a ajustamentos das tarifas da água, depois de forte contestação dos consumidores.

Num texto colocado na sua página da Internet, após uma reunião das autarquias, a empresa informa que, depois de reuniões com o Governo e com a Entidade Reguladora para serem atenuados os aumentos tarifários e reduzir o encargo mensal para o consumidor, foi "reconhecida por parte daquelas entidades a necessidade de proceder aos ajustamentos das tarifas, atendendo à especificidade do território".

Os grandes aumentos decorrentes da necessidade de cobrir o défice tarifário de exploração motivaram forte contestação dos consumidores, o que levou a Assembleia Municipal de Penacova a aprovar, esta semana, uma moção para a saída do município da empresa.