Coivd-19

O impacto na despesa orçamental das medidas relacionadas com o novo coronavírus anunciadas esta madrugada são da ordem dos 300 milhões de euros, disse hoje o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, à Lusa.

"Os impactos financeiros diretos no Orçamento do Estado, na despesa, são da ordem das três centenas de milhões de euros", afirmou Mário Centeno em declarações à Lusa.

O ministro garantiu que as medidas "têm um impacto que é enquadrável no desenho do Orçamento do Estado" aprovado na Assembleia da República, mas sublinhou que o Governo estará disponível para "redesenhar e redefinir as medidas na dimensão que tiver de ser feita para enquadrar o problema".