Actualidade

A concessão do Coliseu a privados foi hoje aprovada por maioria na assembleia-geral da associação, tendo sido mandata a direção para lançar o concurso público que terá como objeto a reabilitação, requalificação e exploração desse equipamento.

A intenção de concessionar o Coliseu do Porto foi anunciada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, no dia 29 de janeiro.

À data, o autarca explicava que, na impossibilidade de recorrer a fundos comunitários, esta foi a solução encontrada para garantir o restauro daquela sala de espetáculos, orçado em 8,5 milhões de euros.