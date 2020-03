Covid-19

O investigador Miguel Bastos Araújo, da Universidade de Évora, indicou hoje uma relação entre o clima e características epidemiológicas do novo coronavírus, cuja maior parte dos casos aconteceu em áreas "secas e com temperatura fresca".

Em termos do número de pessoas infetadas no mundo, desde o início de janeiro e até à passada terça-feira, há "uma concentração de casos em áreas com uma temperatura fresca, ali por volta dos seis e dos nove a 10 graus", indicou, em declarações à agência Lusa.

Segundo o investigador, Prémio Pessoa em 2018 e responsável pela Cátedra na área da Biodiversidade na Universidade de Évora (UÉ), "a maior parte dos casos" de pessoas com a doença Covid-19 verifica-se "em área secas" e "com uma precipitação baixa", no período da infeção.