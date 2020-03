Covid-19

O PCP alertou hoje para a possibilidade de setores do patronato e de grupos económicos aproveitarem as medidas anunciadas pelo Governo de combate à pandemia da Covid-19, para um ataque aos direitos dos trabalhadores.

"O PCP chama a atenção, desde logo, para conteúdos que podem ser aproveitados, por parte de setores do patronato e de grupos económicos, para o ataque aos direitos dos trabalhadores, como se verifica já com o recurso indiscriminado e arbitrário ao Lay-Off [despedir trabalhadores temporariamente] e a multiplicação de atropelos a direitos e à própria liberdade sindical, com consequências na redução de salários e rendimentos dos trabalhadores e nas receitas da Segurança Social", sublinha o partido, em comunicado.

O PCP reitera a exigência de serem encontradas respostas que assegurem a totalidade dos salários ou remunerações dos trabalhadores, "incluindo os que exercem a sua atividade em regime de trabalho independente, impedidos de trabalhar, seja por razão de determinação das autoridades de saúde, seja por acompanhamento familiar devido, designadamente, ao encerramento das escolas".