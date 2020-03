Covid-19

A Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) aconselhou hoje a suspensão das atividades em todos os clubes de 'fitness', perante o desenvolvimento da pandemia Covid-19, medida que considerou difícil, mas necessária.

"A Portugal Activo | AGAP aconselha a que todos os Clubes de Fitness suspendam as suas atividades. Esta medida justifica-se devido ao agravamento da situação no país e no âmbito da política de responsabilidade social que sempre seguimos, neste e noutros domínios", indicou, em comunicado, a associação.

A AGAP defendeu ainda que esta medida é "muito difícil", mas necessária para contribuir para o fim da pandemia, no menor tempo possível.