Covid-19

A TAP disse hoje aos seus trabalhadores que devem usufruir "com caráter mandatário e prioritário" de dias de férias não gozados no ano passado, de acordo com um comunicado dos Recursos Humanos da companhia a que a Lusa teve acesso.

"Os colaboradores com direitos acumulados de CQ e CO [folgas compensatórias] e / ou férias dos anos anteriores, devem usufruir dos mesmos, com caráter mandatário e prioritário", pode ler-se na carta dos Recursos Humanos da TAP aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso.

Na mesma carta, os recursos humanos da TAP afirmam que os trabalhadores que "sem prejuízo da operação possam exercer a sua função a partir da sua habitação devem adotar o regime de Teletrabalho".