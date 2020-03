Covid-19

O Time Out Market Lisboa vai encerrar esta noite "pelo tempo que for necessário", aliando-se ao apelo do Governo "para limitar ao máximo possível as situações de convívio social" e evitar as situações de contágio do novo coronavírus.

"Pela nossa cidade e pela sua saúde: fique em casa!" é o título da publicação na página da revista Time Out, proprietária do espaço localizado no edifício histórico do Mercado da Ribeira, que anuncia o seu encerramento temporário.

"Esta noite fecharemos o Time Out Market Lisboa pelo tempo que for necessário para colaborar no esforço conjunto de cidadania que é a quarentena voluntária", refere.