Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) vai suspender a partir de domingo as visitas a doentes internados e nas urgências, e só realizará consultas externas presenciais e cirurgias consideradas prioritárias e urgentes, foi hoje anunciado.

"Todas as consultas e procedimentos técnicos agendados passam a ser alvo de análise prévia por parte dos correspondentes profissionais de saúde. Paralelamente, foi determinado suspender as visitas a doentes no internamento e nas urgências [a partir de domingo, 15 de março]", refere o CHULC, "exceto na situação de doentes em fase terminal".

Em comunicado, este centro hospitalar acrescenta que serão disponibilizados contactos de telefone diretos de cada serviço para que os familiares ou pessoas de referência possam obter informações.