Covid-19

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) recomendou hoje a estes profissionais que "se recusem a atender todos os doentes agudos com sintomas respiratórios agudos" sem equipamentos de proteção individual (EPI) adequados e nos quais se incluem máscaras respiratórias.

Em comunicado publicado esta noite na sua página na internet, o SIM declara receber "a toda a hora relatos de médicos a ficarem em quarentena por contacto durante a execução de consultas com doentes confirmados como positivos ou suspeitos [com a Covid-19], a maior parte deles com sintomas respiratórios, mas não elegíveis como casos suspeitos" pelas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Os médicos não têm disponíveis equipamentos de proteção individual nestas circunstâncias. Mesmo as simples máscaras cirúrgicas estão a ser racionadas em muitos locais, quer a nível hospitalar nos serviços de Urgência, quer a nível dos cuidados de saúde primários", denuncia o SIM.