Covid-19

A Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto decretou o "estado de prontidão máxima" no distrito e decidiu estabelecer um calendário de reuniões diárias "em articulação e supervisão técnica" da Administração Regional de Saúde do Norte.

Em declarações à agência Lusa, após uma reunião na sexta-feira à noite, que durou cerca de três horas e decorreu no Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o presidente Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC), Marco Martins, indicou que a sessão serviu para "planear os vários cenários futuros", numa fase em que "a previsão é de aumento de casos nos próximos dias" relacionados com a Covid-19.

"O dispositivo vai funcionar, reportar e reunir diariamente. Caminharemos, ficou decidido hoje [sexta-feira], para uma vigilância muito mais apertada que poderá significar medidas progressivamente mais restritas. Está decretado o estado de prontidão máxima", disse Marco Martins.