Covid-19

As Testemunhas de Jeová suspenderam as assembleias e as reuniões nas comunidades locais, assim como os contactos presenciais na divulgação da Bíblia, no âmbito de medidas de prevenção contra a doença Covid-19, revelou hoje o porta-voz desta comunidade religiosa.

Em resposta à agência Lusa, o porta-voz da comunidade religiosa, Pedro Candeias, destacou que, "atentos à evolução da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e das recomendações das autoridades competentes, foi decido há mais de uma semana suspender a realização" das reuniões regulares de maiores dimensões, conhecidas como assembleias, nas quais costumam reunir cada fim de semana entre 1.000 e 1.200 pessoas.

Em relação às reuniões nas "comunidades locais, conhecidas como congregações (espalhadas por todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira), foram suspensas na quinta-feira".