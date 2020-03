Covid-19

O primeiro-ministro português discute no domingo, por teleconferência, com o presidente do Governo de Espanha "ações coordenadas" na União Europeia e a "gestão da fronteira comum dos dois países" devido ao surto de Covid-19, foi hoje anunciado.

Esta conversa entre António Costa e Pedro Sánchez servirá para preparar uma reunião, também por teleconferência, na segunda-feira, dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE) "para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas" da União, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro hoje divulgado.

NS // CSJ