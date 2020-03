Covid-19

As medidas extraordinárias e urgentes de resposta ao surto de Covid-19 aprovadas pelo Governo e promulgadas na sexta-feira pelo Presidente foram hoje publicadas em Diário da República.

Trata-se do decreto lei n.º 10-A, que "estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus" e da resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A que "aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica".

Os diplomas entram em vigor a partir de hoje, com algumas exceções, como por exemplo as condições para validade de documentos ou cartões e encerramento de instalações devido ao surto, com efeitos a 09 de março, ou das medidas de proteção social na doença e na parentalidade, a vigorar desde 03 de março.