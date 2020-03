Covid-19

Os casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim estão encerrados desde as 15:00 e por um período mínimo de 14 dias, anunciou a Estoril Sol, concessionária de jogo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 'holding' Estoril Sol refere também que, findo este período, "as autoridades, conjuntamente com as concessionárias de jogo, vão proceder à reavaliação desta medida".

Além das medidas previstas nos planos de contingência e do cumprimento rigoroso de todas as instruções emanadas pela Autoridade de Saúde Portuguesa - Direção Geral da Saúde, pode ler-se no comunicado que as concessionárias de jogo "têm vindo a adotar, junto dos seus trabalhadores e clientes, diversas medidas de informação, sensibilização e prevenção relativas à propagação do novo coronavirus".