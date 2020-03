Actualidade

O presidente da UNITA, maior partido da oposição em Angola, afirmou hoje que a democracia só se concretiza com a alternância partidária e reafirmou que o partido quer ser alternativa aos "marimbondos" do MPLA, que acusou de "roubar" fortunas.

"Vamos ser poder", disse o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto da Costa Júnior, aos militantes do partido que se concentraram hoje no Sumbe, capital da província do Cuanza Sul para assinalarem os 54 anos da fundação do partido.

O ato aconteceu um dia depois de o grupo parlamentar da UNITA, o maior partido da oposição angolana, concluir, na mesma cidade, as suas IX Jornadas Parlamentares.