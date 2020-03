Covid-19

Redação, 14 mar 2020 (Lusa) - Perto de 200 restaurantes já encerraram em Portugal, incluindo três com estrelas Michelin, devido à epidemia da Covid-19, com 'chefs' a pedir apoios para contrariar a crise no setor e outros a procurar soluções como 'vouchers' ou entregas.

Nos últimos dias, têm-se sucedido apelos de chefes de cozinha para a necessidade de apoios do Governo à restauração, bem como os anúncios de encerramentos de estabelecimentos, quase todos sem data para reabrir.

Segundo fontes do setor, perto de 200 restaurantes já fecharam, de norte a sul do país, mas o número poderá continuar a aumentar nos próximos dias.