Covid-19

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pediu hoje ao primeiro-ministro, António Costa, que decrete o "estado de emergência nacional" para dar mais poder às autoridades na adoção de medidas para travar a pandemia de Covid-19.

"Entende a Câmara Municipal do Porto (...) que deveria ser antecipado o decreto de declaração do Estado de Emergência Nacional, permitindo que a Polícia Municipal possa impor maior autoridade e para que mais medidas restritivas possam ser mais efetivas", lê-se num comunicado divulgado hoje pela Câmara Municipal do Porto.

Segundo a autarquia do Porto, "os abnegados e incansáveis trabalhadores municipais e os agentes da Polícia Municipal têm reportado um conjunto de situações que implicam mais poder público para que possa ser imposta uma maior distância social em 100% da cidade, como recomendado pela Organização Mundial de Saúde".