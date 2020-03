Covid-19

O Governo do Reino Unido desaconselhou hoje os britânicos a viajar para a Madeira e Açores devido a restrições de viagem relacionadas com a pandemia de Covid-19.

Numa atualização aos conselhos de viagens ao estrangeiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse aconselhar "contra todas as viagens, exceto as essenciais, aos arquipélagos da Madeira e dos Açores devido a restrições de viagem relacionadas com a pandemia de coronavírus (Covid-19)".

Londres também desaconselhou as viagens a Itália, Espanha e outros países com um elevado número de casos de Covid-19.