Covid-19

As feiras do Relógio e das Galinheiras vão ser suspensas no domingo, mas, como não foi possível avisar os comerciantes atempadamente, a Câmara de Lisboa irá comprar todos os "frescos" que aí se vendem e distribuí-los por associações.

Em declarações à Lusa, o vereador da Câmara Municipal de Lisboa responsável pelo pelouro da Ação Social, Manuel Grilo, adiantou que a autarquia decidiu suspender a realização das duas feiras, que se realizam semanalmente ao domingo, entre as 07:00 e as 14:00, enquanto o país estiver "em crise de Covid-19".

"É necessário evitar grandes ajuntamentos", salientou Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS).