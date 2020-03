Covid-19

A Autoridade Marítima Nacional interditou no sábado à noite todas as atividades desportivas ou de lazer que juntem pessoas nas praias do continente, Madeira e Açores, para minimizar a probabilidade de disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Num comunicado publicado na página oficial, a Autoridade Marítima Nacional justifica a "medida preventiva" como resposta "para conter a propagação do Covid-19" e assegura que a "interdição será levantada logo que estejam reunidas todas as condições de segurança".

A Autoridade Marítima Nacional reforça o apelo aos cidadãos para que não se desloquem às praias e não vão a banhos.