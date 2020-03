Covid-19

As missas católicas na Venezuela realizam-se a partir de hoje sem abraços, com a Conferência Episcopal Venezuelana (CEV) a pedir aos fiéis que orem a Deus, em família, nas suas casas, pelo fim da pandemia do coronavírus.

"Não vai haver o ritual da paz e nada de abraços. Vamos fazer um momento de silêncio numa situação tão difícil", disse o diretor da Missão Católica Portuguesa à agência Lusa.

Segundo o cónego Alexandre Mendonça, as pessoas devem orar em casa e ter muita precaução.