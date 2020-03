Covid-19

As carruagens e as estações do Metropolitano de Lisboa estão a ser desinfetadas com um produto que tem efeito durante um mês, avançaram no sábado o ministro do Ambiente e o Metro, estimando que o processo termine na quarta-feira.

Falando aos jornalistas no sábado à noite, na estação do Metro de Telheiras, no âmbito desta ação de desinfeção que já começou nas linhas Verde e Vermelha, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, avançou que a limpeza estará concluída até segunda-feira apenas nas estações destas linhas.

Quanto aos comboios, o governante adiantou que já começaram a ser desinfetados na sexta-feira, estando a limpeza concluída em 75 carruagens e estimando a conclusão da desinfeção das restantes até segunda-feira.