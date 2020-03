Covid-19

As autoridades argentinas iniciaram patrulhas em casas e hotéis onde turistas estrangeiros e argentinos, que tenham estado em zonas afetadas pelo novo coronavirus, inclusive toda a Europa, são obrigados a ficar em quarentena.

A patrulha que começou no sábdo na capital argentina e que avançará hoje pelas demais províncias do país visa controlar o estrito cumprimento do decreto de necessidade e urgência anunciado, na quinta-feira pelo Presidente, Alberto Fernández, que determinou 14 dias de "isolamento social" para todos aqueles que chegarem das zonas mais afetadas pelo coronavirus: de toda a Europa, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, da China, do Japão e do Irão.

"Vamos aos hotéis com a polícia. Se nos hotéis descobrirmos pessoas que não estão em quarentena, fazemos a denúncia ao juizado e o juiz nos dirá o que fazer com essas pessoas. Entre as opções, está a deportação, porque estão a infringir o decreto e devem ser expulsos", confirmou à Lusa a diretora de Migrações, Florencia Carignano, indicando que já foram encontrados turistas que infringiam o decreto.