Covid-19

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou hoje que todas as pessoas que chegam do exterior terão de se isolar por 14 dias para conter a propagação do novo coronavírus no país.

"Vamos ter que nos acostumar com algumas mudanças na maneira como vivemos", disse Morrison, acrescentando que a medida entrará em vigor à meia-noite de hoje (11:00 de segunda-feira).

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.