Covid-19

Muitos países latino-americanos tomaram novas medidas este sábado para resistirem à propagação da pandemia de coronavírus nos seus territórios.

Na Venezuela, que está em estado de alerta desde sexta-feira e conta agora com dez casos, todos os viajantes que chegam da Europa terão de passar por uma quarentena obrigatória de duas semanas.

As ligações aéreas com a Europa e a Colômbia foram suspensas por um mês e os estabelecimentos de ensino - do jardim de infância à universidade - vão fechar portas a partir de segunda-feira.