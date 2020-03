Covid-19

Todas as celebrações litúrgicas da semana da Páscoa serão realizadas sem fiéis na Praça de São Pedro, em Roma, devido ao coronavírus, anunciou hoje o Vaticano.

"A Prefeitura da Casa Pontifícia cumpre o dever de comunicar que, devido ao atual estado de emergência sanitária internacional, todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa realizar-se-ão sem a presença física de fiéis", pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota acrescenta-se que "até ao próximo dia 12 de abril, as audiências gerais do santo padre [quartas-feiras] e a oração do Angelus [domingos] se poderão seguir apenas por transmissão ao vivo no 'site' oficial Vatican News".