Covid-19

As celebrações litúrgicas da semana de Páscoa realizar-se-ão sem fiéis na Praça de São Pedro, para evitar a propagação do novo coronavírus, anunciou hoje o Vaticano.

"Devido ao atual estado de urgência sanitária internacional as celebrações litúrgicas da Semana Santa terão lugar sem a presença física dos fiéis", anunciou em comunicado a Prefeitura da Casa Pontifical.

No mesmo comunicado, O Vaticano destaca que "até 12 de abril as audiências gerais do Santo Padre e as recitações do Angelus serão transmitidas em direto no portal oficial Vatican News" da Internet.